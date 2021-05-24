Volkan Bozkır'dan Güneydoğu Asya'ya ziyaret
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Güneydoğu Asya'ya ziyarete çıkıyor. Bozkır, bu kapsamda 25-27 Mayıs tarihlerinde Bangladeş ve Pakistan'ı ziyaret edecek.
Dünya 24.05.2021, 23:56
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Başbakan Şeyh Hasina ve Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile görüşecek, Myanmar'dan kaçan Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox's Bazar bölgesini ziyaret edecek.
Bozkır, Bangladeş ziyaretinin ardından Pakistan'a geçerek üst düzey görüşmelerde bulunacak.
Kaynak: AA
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