Volkan Bozkır'dan Güneydoğu Asya'ya ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Başbakan Şeyh Hasina ve Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile görüşecek, Myanmar'dan kaçan Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox's Bazar bölgesini ziyaret edecek.

Bozkır, Bangladeş ziyaretinin ardından Pakistan'a geçerek üst düzey görüşmelerde bulunacak.