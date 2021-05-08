Volkan Bozkır'dan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki
Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve namaz kılan Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı.
Dünya 08.05.2021, 02:02
Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, İsrail polisinin Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla müdahalesine Twitter hesabından tepki gösterdi.
Volkan Bozkır, "İsrail polisinin, kutsal ramazan ayının son cumasında Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla baskınından üzüntü duydum. 1,8 milyar Müslüman için kutsal ve önemli olan Mescid-i Aksa dahil tüm ibadet yerlerine saygı gösterilmesi çağrısı yapıyorum." mesajını paylaştı.
Kaynak: AA
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