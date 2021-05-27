Volkan Bozkır Pakistan'da

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan’da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Başbakan İmran Han ile Filistin ve Keşmir dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Bozkır, başkent İslamabad’daki Başbakanlık Ofisi'nde Han tarafından kabul edildi.

Bozkır ile Han, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, sürdürülebilir kalkınma, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barış gibi konuları görüşürken, Afgan barış süreci, Filistin ve Keşmir meseleleri gibi sorunları da ele aldı.

Başbakan Han, Bozkır’ın Filistin ile ilgili BM Genel Kurulu’nu toplamasındaki rolüne övgüde bulunarak, ateşkes kararının ardından barış sürecinin ve BM kararları ve iki devletli vizyon temelinde adil ve kalıcı çözümün canlandırılmasına yönelik adımların atılması gerektiğini vurguladı.