banner39

Volkan Bozkır Suriyeli mültecileri ziyaret edecek

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, gelecek hafta Suriyeli mültecilerle bir araya geleceğini söyledi.

Dünya 30.03.2021, 22:32
Volkan Bozkır Suriyeli mültecileri ziyaret edecek

Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'nda Suriye'deki insan hakları durumunun görüşüldüğü oturumda konuştu. Bozkır, ülkede savaş başladığı günden beri yarım milyon kişinin hayatını kaybettiğine, her 5 Suriyeliden 3'ünün evlerini terk ettiğine ve yine her 5 Suriyeliden 4'ünün aşırı yoksulluk içinde yaşadığına dikkati çekti.

Ülke genelinde yaşam koşulları kötüleşmeye devam ettikçe hayatta kalmanın da giderek zorlaştığını belirten Bozkır, bugün her zamankinden daha fazla Suriyelinin açlık çektiğini ve üstelik Suriyelilerin şimdi de Kovid-19 tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Suriye'ye daha fazla insani yardım gerektiğini vurgulayan ve BM Güvenlik Konseyine sınır ötesi yardım mekanizmasını uzatması çağrısı yapan Bozkır, "Gelecek hafta sahadaki gelişmeleri öğrenmek için BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin yönettiği, hayati önem taşıyan insani yardım operasyonunu ziyaret etmeyi planlıyorum, ayrıca Suriyeli mültecilerle bir araya geleceğim ve onları dinleyeceğim." dedi.

Kaynak: AA
banner53
#BM #Volkan Bozkır #suriyeli mülteciler #Ziyaret
Yorumlar (0)
6
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak