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Volkswagen adını değiştiriyor

Volkswagen, ABD'deki operasyonu için şirketin adını 'Voltswagen of America' olarak değiştirme kararı aldı.

Dünya 30.03.2021, 17:23 30.03.2021, 17:35
Volkswagen adını değiştiriyor

Açıklama Volkswagen ABD tarafından yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, Volkswagen'in elektrikli teknolojilere yatırım planı çerçevesinde Mayıs 2021'den itibaren ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştirecek.

Volkswagen, 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç satmayı, 2029'a kadar da 70 farklı elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

Kaynak: AA
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#Volkswagen #ABD #Voltswagen of America
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