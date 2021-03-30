Volkswagen adını değiştiriyor
Volkswagen, ABD'deki operasyonu için şirketin adını 'Voltswagen of America' olarak değiştirme kararı aldı.
Dünya 30.03.2021, 17:23 30.03.2021, 17:35
Açıklama Volkswagen ABD tarafından yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, Volkswagen'in elektrikli teknolojilere yatırım planı çerçevesinde Mayıs 2021'den itibaren ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştirecek.
Volkswagen, 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç satmayı, 2029'a kadar da 70 farklı elektrikli araç üretmeyi planlıyor.
Kaynak: AA
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