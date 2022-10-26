Wagner'in patronundan Putin'e tepki: "Savaşı yanlış yönetiyorsun"

Amerikalı yetkililer, Rus paralı asker şirketi Wagner Group'un sahibi milyoner iş insanı Yevgeni Prigozhin'in, Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuşarak savaşın yanlış yönetildiğini söylediğini öne sürdü.



ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un haberinde, kimliğini açıklamayan Amerikalı iki üst düzey yetkilinin iddialarına yer verildi.



Haberde, Prigozhin'in Putin'le iletişime geçerek savaşta Rus ordusunun yanlış yönetildiğini ve cephede hatalar yapıldığını söylediği savunuldu.



Ayrıca Prigozhin'in Rusya Savunma Bakanlığı'nın fazlasıyla Wagner'den yararlanmasına rağmen bunun karşılığında gruba gerekli finansman ve kaynakları sağlamadığından şikayetçi olduğu da öne sürüldü.



Haberde, sosyal medyada görülen ve Wagner askerlerinin temel gıdayla ekipmanlara sahip olmadığını söylediği videonun, Prigozhin tarafından Kremlin'e baskı yapmak için hazırlandığı da iddia edildi.



Öte yandan paralı asker şirketi Wagner'in kurucusuyla Rus liderin ne zaman görüştüğüne dair bilgi paylaşılmadı.



Prigozhin ise söz konusu iddiaları yalanlayarak, Putin'le görüşmediğini ve Ukrayna savaşında Rus ordusunun yönetilme şeklini eleştirmediğini savundu. Wagner lideri ayrıca bahsedilen videoyu görmediğini de iddia etti.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington Post'un yorum talebini reddetti.



Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'ının geçen hafta yayımladığı istihbarat raporunda, Wagner askerlerinin Donetsk'teki Bahmut kentinin geri alınması için düzenlenen operasyonlarda yer aldığı öne sürülmüştü.



ABD de Moskova'nın savaştaki kayıplarını telafi edebilmek için Wagner paralı askerlerini kullandığını iddia etmişti.



Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "şef" lakabıyla anılan Prigozhin, eylülde Rusya'daki bir hapishanede yer alan mahkumlarla konuşarak, onları Wagner'e katılıp savaşmaya çağırmıştı.



Rus oligark, konuşmasında mahkumlara 6 ay Wagner adına cephede görev yapmaları karşılığında serbest bırakılacağını söylemişti.



Kremlin ise Wagner'le herhangi bir bağlantısı olduğunu defalarca yalanlamıştı.

Kaynak: Şarku'l Avsat