Wagner St. Petersburg'da ofis açtı

Ria haber ajansına göre, Wagner ismini taşıyan merkez, St. Petersburg’un Nevskiy Mahallesi'nde faaliyete geçti.

İlk gün isteyen herkesin ziyaretine açık olan merkezde, Ukrayna’daki savaş çerçevesinde Rusya’nın enformasyon güvenliği ve medya teknolojilerinin geliştirilmesi perspektifi konularında tartışma programları yapıldı.

Ayrıca merkezde devlet, toplum ve iş dünyası iletişimi konularının da müzakere edileceği ifade edildi.

"Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, geçen ay yaptığı açıklamada, söz konusu merkezin açılacağını duyurarak burada mucitlere, tasarımcılara, bilişim teknolojisi uzmanlarına ücretsiz yararlanmaları için yerler tahsis edildiğini belirtmişti.

Merkezin misyonunun "Rusya’nın savunma kapasitesini arttırmak için yeni fikirler üretmede rahat ortam sağlamak" olduğunu ifade eden Prigojin, projenin başarılı olması halinde şubelerinin de açılabileceğini dile getirmişti.

Prigojin, kendisine ait "Konkord" şirketi üzerinden 26 Eylül’de yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna’nın doğusunda Donbas’ta 2014’te yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgeye gittiğini belirterek "Eski silahları temizledim, kurşun geçirmez yeleklerle kendim uğraştım ve bu konuda yardımcı olabilecek uzmanlarla tanıştım. O an itibarıyla, 1 Mayıs 2014’te, sonradan Wagner ismini alan bir grup vatansever ortaya çıkmış oldu.” ifadelerini kullanmıştı.

Grubun Luhansk ve Donetsk’in kaderini değiştirdiğini kaydeden Prigojin, Wagner’in Suriye'nin yanı sıra başka Arap ülkelerinde, Afrika’da ve Latin Amerika’da da faaliyet gösterdiğini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Prigojin’in Wagner’i kurmasıyla ilgili, "Prigojin, Rus vatandaşı ve iş adamıdır. Prigojin, ülkemizdeki iş insanlarının yaptığı gibi büyük katkıda bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Peskov, Wagner'in statüsüyle ilgili soruyu yanıtsız bırakmıştı.