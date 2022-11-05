Washington: Tahran, Moskova’dan yardım alarak nükleer hedeflerine yaklaşmak istiyor

CNN kaynakların aktardığına göre istihbarat bilgileri, "İran’ın Rusya'dan ek nükleer malzemeler elde etmesini ve nükleer yakıt üretimi konusunda yardım talep etmesini" ortaya koyuyor. Bu durum, reaktörleri çalıştırmaya ve bir nükleer silah için "atılım süresini" kısaltmaya yardımcı olabilir.



Nükleer yayılma riskinin yakıtın kullanıldığı reaktöre göre değiştiğini açıklayan kaynaklar, “Rusya'nın yardım etmeyi kabul edip etmediği net olarak bilinmiyor. Ancak bilinen bir şey var; Kremlin, İran'ın nükleer silah edinmesine uzun süredir karşı.” değerlendirmesinde bulundu.



Başkan Joe Biden yönetimi, İran'ın nükleer silah üretme çabalarını artırabilecek ve Rusya'nın politikasında "büyük bir değişimi" temsil edecek her türlü gizli Rus yardımını "endişeyle" izliyor.



ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrian Watson, CNN'e verdiği demeçte, Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) şu anda "gündemde olmadığını" söyledi.



Watson, “İran ve Rusya arasında büyüyen bağları ortaya çıkarmak ve onlardan hesap sormak için ortaklarla çalıştık. Nükleer silahların yayılmasını önleme hedeflerimizle çatışan her türlü iş birliği karşısında kararlı olacağız." dedi.



İran'ın Rusya'ya yönelik teklifleri, en azından kısmen, üst düzey İranlı yetkililer arasında yeni bir nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmayacağına ya da olursa da sürmeyeceğine dair bir inançtan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Yetkililer, anlaşmaya dönülmesi halinde İran'ın gelecekteki herhangi bir ABD yönetiminin, eski Başkan Donald Trump yönetiminin 2018'de yaptığına benzer şekilde, anlaşmadan çekilmesine ilişkin "korkularından" söz etti. Yetkililere göre bu korku Tahran'ı Moskova ile "nükleer programını hızla yeniden inşa etmesine izin verecek bir yan anlaşma" aramaya itti.



İran ve Rusya arasındaki artan ortaklığın nükleer anlaşma görüşmelerini raydan çıkaran bir faktör olup olmadığı sorusuna yanıt olarak üst düzey bir ABD'li yetkili, "2015 anlaşmasının yapısını temel olarak baltalayan ‘Rusya ile yan anlaşmalar’, büyük bir endişe kaynağı olacak. Çünkü anlaşmaya dönme olasılığını azaltıyor.” dedi.



Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'ndaki Nükleer Politika Programı Eş Direktörü James Acton, İran'ın mutlaka yardıma ihtiyacı olduğuna inanmadığını belirtti.



Acton, “Ancak özellikle yakıt konusunda yardım aramaya açık teşvikleri var. Üç ila dört yıl önce, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin kötü olduğu, ancak felaket olmadığı zamanlarda, Rusya'nın İran'a yardım edeceğinden çok şüpheliydim ama bugünün şartlarında, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin çok kötü olduğu ve Rusya-İran ilişkilerinin iyiye gittiği bir zamanda bence denklem Rusya için tamamen farklı görünüyor.” İfadelerini kullandı.