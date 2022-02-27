WizzAir'in Rusya uçuşları askıya alındı

Şirketin açıklamasında, Rusya'ya uçuşların 1 Mart'a kadar durdurulduğu, Moldova'nın başkenti Kişinev'e uçuşların ise 4 Mart'a kadar Romanya'nın Iasi Havalimanı'na yapılacağı kaydedildi.

WizzAir, Ukrayna'ya uçuşları Rusya'nın saldırısı nedeniyle 24 Şubat'ta askıya almıştı.