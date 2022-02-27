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WizzAir'in Rusya uçuşları askıya alındı

Macar hava yolu şirketi WizzAir, Ukrayna ve Moldova hava sahaları kapatıldığı için Rusya uçuşlarını 1 Mart'a kadar durdurduğunu duyurdu.

Dünya 27.02.2022, 13:16
WizzAir'in Rusya uçuşları askıya alındı

Şirketin açıklamasında, Rusya'ya uçuşların 1 Mart'a kadar durdurulduğu, Moldova'nın başkenti Kişinev'e uçuşların ise 4 Mart'a kadar Romanya'nın Iasi Havalimanı'na yapılacağı kaydedildi.

WizzAir, Ukrayna'ya uçuşları Rusya'nın saldırısı nedeniyle 24 Şubat'ta askıya almıştı.

#WizzAir #rusya
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