WizzAir'in Rusya uçuşları askıya alındı
Macar hava yolu şirketi WizzAir, Ukrayna ve Moldova hava sahaları kapatıldığı için Rusya uçuşlarını 1 Mart'a kadar durdurduğunu duyurdu.
Dünya 27.02.2022, 13:16 27.02.2022, 14:03
Şirketin açıklamasında, Rusya'ya uçuşların 1 Mart'a kadar durdurulduğu, Moldova'nın başkenti Kişinev'e uçuşların ise 4 Mart'a kadar Romanya'nın Iasi Havalimanı'na yapılacağı kaydedildi.
WizzAir, Ukrayna'ya uçuşları Rusya'nın saldırısı nedeniyle 24 Şubat'ta askıya almıştı.
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