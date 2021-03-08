Yabancı uzmanlar: Mısır ile Türkiye birlikte çalışmalı

Türkiye ve Mısır arasında yaşanan olumlu gelişmeler Arap basınında yankı buldu. Türkiye'nin Akdeniz'de yeni bir ortak bulduğunu yazan Arap basını konuyla ilgili İsviçre Araştırma Merkezi Uluslararası Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim'de kıdemli araştırmacı olan Jalel Harshaoui'nin görüşlerine yer verdi.

"GÖRÜŞMELER DAHA ERKEN BAŞLADI"

Türkiye ile Mısır arasındaki yeni anlaşmanın resmileştirilmesinin biraz zaman alacağını belirten Harshaoui, iki ülke arasında görüşmelerin daha erken başladığını ifade etti.

"TÜRKİYE VE MISIR'IN BİRLİKTE ÇALIŞMASI GEREKEN BİR GERÇEK"

Harshaoui, "Türkiye ile Mısır arasında Libya ve Doğu Akdeniz'deki diyalog Temmuz 2020'de başladı. BAE bundan memnun mu? Değil. Ancak Libya'nın batısında bu oyuncuların birlikte çalışması gereken bir gerçek var. Mart 2021, Ocak 2020 ile karıştırılmamalıdır" dedi.

"EASTMED PROJESİ GERÇEKÇİ DEĞİL"

Türk Akımı ile rekabet eden bir proje olarak tasarlanan EastMed Boru Hattı Projesi'nin en başından beri gerçekçi olmadığını belirten Harshaoui, "Tüm gerçekler ortaya çıktıkça, EastMed arka plana çekilecek" dedi.

TÜRKAKIM-EASTMED

Yunanistan, İtalya, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında mutabakata varılan Eastmed projesiyle, Doğu Akdeniz'den çıkarılan gazın Güney Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya ulaştırılması hedefleniyor. Yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak TürkAkım ile Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak.

MISIR'DAN İHALE HARİTASININ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENECEK

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüşmesinin ardından, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Kahire'ye giderek temaslarda bulunacağı, iki ülke arasındaki enerji alanında iş birliği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşeceği açıklandı. Yunanistan basını, Dendias'ın Mısır'dan ihale ile ilgili haritayı değiştirmesini isteyeceğini yazdı.

Bölgede atılan adımlar ses getirdi: Türkiye-Rusya ilişkisi model olabilir

"MISIR'LA DENİZ YETKİ ALANLARINI MÜZAKERE EDEREK BİR ANLAŞMA İMZALAYABİLİRİZ"

Bakan Çavuşoğlu, 18 Şubat'ta Mısır'ın Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için ilan ettiği ruhsat sahalarından 18. saha ile Türk kıta sahanlığının sınırlarını kabul ettiğine dair yorumların sorulması üzerine, Mısır'ın 2020'de Yunanistan'la anlaşma imzaladığı zamanda da Türkiye'nin kıta sahanlığının güney sınırlarına saygı duyduğunu belirtti.

Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığının içine girmeden kendi kıta sahanlığı içinde sismik araştırma ve faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Mısır, bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olduğuna dikkati çekerek, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz." dedi.

"TÜRK-MISIR İLİŞKİLERİNE TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİSİ MODEL OLABİLİR"

Arap basınında yer alan analiz yazısında Türkiye-Rusya ilişkisinin Türk-Mısır ilişkisine model olabileceği ifade edildi. Analiz yazısında, "Farklı konumlarına rağmen Ankara ve Moskova, Suriye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika konusunda siyasi anlayışlar geliştirdiler. Mısır ile de aynı anlayışlara ulaşılabilir. Ankara ile Kahire arasında yakın zamanda tam bir uzlaşma sağlanmasa bile, belki de olumlu bir adım olacak bir yumuşama dönemine girebilirler. Böyle bir gelişme, onların bölgedeki birbirlerinin çıkarlarına zarar vermesini engelleyebileceği gibi gelecekteki uzlaşmanın da yolunu açabilir." denildi.

Kaynak: Star.com.tr

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 08:19