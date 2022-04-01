"Yakın dostu" Putin'i kınadı

Fransızların dünyaca ünlü sinema yıldızı Gerard Depardieu, daha önceleri kendisine övgüler yağdırdığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgalini “kabul edilemez ve çılgın sürüklenme” diyerek kınadı.

Rusya’dan 2013 yılında vatandaşlık alan ve Putin’e yakınlığıyla tanınan ünlü yıldız, nisan ayı başında Paris’te Champs-Elysees Tiyatrosu’nda vereceği üç konserin gelirinin tamamının Ukrayna’daki savaşın mağdurlarına verileceğini ifade etti.

Depardieu "Rus halkı, Putin gibi yöneticilerinin kabul edilemez çılgın sürüklenmesinden sorumlu tutulamaz.” dedi.

Rusya ve Ukrayna’nın kardeş iki ülke olduğu görüşünü dile getiren Depardieu, savaşın derhal durdurularak müzakerelere geçilmesi çağrısında bulundu.

Fransız Haber Ajansı’na yazılı bir açıklama gönderen ünlü yıldız, Dostoyevski, Tolstoy, Gogol, Çaykovski, Prokofiev, Şostakoviç gibi ünlü yıldızların bağrından çıktığı Rusya halkına “her zaman benzersiz bir sevgiyle bağlı olduğunu” bildirdi.

Depardieu, geçmişte Putin'e yönelik övgü dolu açıklamalarıyla tanınıyor.

Ünlü sinema yıldız, bir ilke imza atarak 1 ila 3 Nisan tarihleri arasında ünlü Fransız şarkıcı Barbara’nın eserlerini piyano eşliğinde kendi yorumuyla seslendirecek.

Kaynak: Euronews