Yemen'de yıldırım düştü: 13 ölü
Yemen'in kuzeyindeki Hacce ve Amran kentlerinde son 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Dünya 22.08.2022, 07:12
Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Hacce kentinin çeşitli bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Husilere ait "September Net" sitesinde yer alan haberde de, Amran kentinde bir cenaze taziyesi sırasında düşen yıldırım sonucu 6 Yemenli kadının hayatını kaybettiği, 13'ünün ise yaralandığı aktarıldı.
Birleşmiş Milletler (BM), 12 Ağustos'ta, Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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