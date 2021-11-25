Yeni Interpol Başkanı Birleşik Arap Emirlikleri'nden
İstanbul'da yapılan Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'nda teşkilatın Başkanlığına BAE'den Ahmed Nasser Al Raisi seçildi. Raisi bu görevi 4 yıl boyunca sürdürecek.
Dünya 25.11.2021, 11:14 25.11.2021, 11:30
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Nasser Al Raisi'nin seçildiği bildirildi.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'nın 3. gününde yeni genel başkan ve icra kurulu üyelerinin seçimine başlandı.
Yapılan oylama sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Nasser Al Raisi, Interpol'ün yeni başkanı seçildi.
Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Al Raisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği kaydedildi.
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