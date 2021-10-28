Yeni ve sıkı önlemler geliyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de artan Kovid-19 vakaları dolayısıyla önlemlerin sıkılaştırılması kararı alındı. Sıkı önlemler 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek.
Dünya 28.10.2021, 17:35
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yaptığı açıklamada, başkentte salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle önlemlerin sıkılaştırılacağını ifade etti.
Buna göre, 1 Kasım'dan itibaren kafe, restoran, spor salonu, alışveriş merkezi, toplu taşıma ve toplu etkinliklere giriş ancak Kovid-19 aşı kartı veya negatif PCR testiyle mümkün olacak.
Ülkede son 24 saatte 1451'i başkentte olmak üzere 26 bin 71 ile en yüksek vaka sayısı kaydedildi.
Kaynak: AA
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