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Yeni Zelanda Başbakanı evleniyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, uzun süredir beraber olduğu erkek arkadaşı Clarke Gayford ile evleneceğini açıkladı.

Dünya 05.05.2021, 16:09
Yeni Zelanda Başbakanı evleniyor

Coast radyo programına konuşan Ardern, iki yıl önce nişanlandığı Yeni Zelandalı televizyon sunucusu Gayford ile Güney Yarımküre'de bulunan ülkede aralık-şubat arasına denk düşen yaz mevsiminde evleneceğini açıkladı.

"Parti veremeyecek kadar yaşlı hissediyorum" diyen 40 yaşındaki Ardern, bunun yerine bir davet düzenleneceğini söyledi.

Ardern, 3 Mayıs 2019 yılında Gayford ile nişanlanmıştı. Çiftin 2 yaşında bir kızları bulunuyor.

Jacinda Ardern, kızını 2018'de başbakanken dünyaya getirmişti.

AA

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#Yeni Zelanda
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