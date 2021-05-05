Yeni Zelanda Başbakanı evleniyor
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, uzun süredir beraber olduğu erkek arkadaşı Clarke Gayford ile evleneceğini açıkladı.
Dünya 05.05.2021, 16:09
Coast radyo programına konuşan Ardern, iki yıl önce nişanlandığı Yeni Zelandalı televizyon sunucusu Gayford ile Güney Yarımküre'de bulunan ülkede aralık-şubat arasına denk düşen yaz mevsiminde evleneceğini açıkladı.
"Parti veremeyecek kadar yaşlı hissediyorum" diyen 40 yaşındaki Ardern, bunun yerine bir davet düzenleneceğini söyledi.
Ardern, 3 Mayıs 2019 yılında Gayford ile nişanlanmıştı. Çiftin 2 yaşında bir kızları bulunuyor.
Jacinda Ardern, kızını 2018'de başbakanken dünyaya getirmişti.
AA
22
açık
Günün Anketi Tümü