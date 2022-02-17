Yeni Zelanda'da rekor vaka artışı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki test sonuçlarından elde edilen verilere göre 15’i yurt dışından dönenler arasında olmak üzere 1588 Yeni Zelandalının COVID-19’a yakalandığını açıkladı.

Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarını artış gösterdiği ülkede günlük vaka sayısı ilk kez bu seviyeye çıkarken, bir önceki en yüksek vaka sayısı dün 1203 kişinin COVID-19’a yakalanmasıyla kayıtlara geçmişti.

Salgınla mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda'da salgının başladığı günden bu yana COVID-19’dan toplam 53 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar 25 bin 50 kişinin virüse yakalandığı ülkedeki 8 bin 734 aktif vakadan 62'sinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.