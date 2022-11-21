Yeni Zelanda mahkemesi oy verme yaşının ayrımcı olduğuna karar verdi

Mahkemenin pazartesi günü verdiği karar, bir grup genç kampanyacının oy kullanma yaşını 16'ya düşürmek için açtığı iki yıllık bir davanın sonuçlandırılmasına işaret ediyor.

Karar, oy kullanma hakkının 16'ya düşürüleceğini otomatik olarak garanti etmiyor, bu yalnızca parlamento tarafından yapılabilir.

Ancak sonuç, parlamentonun artık genç seçmenlerin temel insan haklarını ihlal ettiği anlamına geliyor ve yasa koyucuları bir değişiklik düşünmeye zorluyor.

"Make It 16" (16 yap) kampanyasının eş direktörü Caeden Tipler, "Bu tarihi bir dönüm noktası. Hükümet ve parlamento böylesine açık bir hukuki ve ahlaki mesajı görmezden gelemez. Oy kullanmamıza izin vermeliler” dedi.

Sadece birkaç ülke 18 yaşından küçüklerin oy kullanmasına izin veriyor: Brezilya, Küba, Avusturya ve Malta'da 16 yaş ve üzeri oy kullanma hakkı var.

İskoçya'da 16 yaşındakiler İskoç parlamento seçimlerinde oy kullanabilir, ancak Birleşik Krallık genel seçimlerinde oy kullanamaz.

Ancak son yıllarda, oy kullanma yaşını düşürmeye yönelik uluslararası kampanyalar arttı.