Yeni Zelanda, Ukrayna askerinin eğitimi için İngiltere'ye ek personel yollayacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaptığı açıklamada, Kiev'in öz savunmasını yapabilmesi için yürütülen uluslararası çalışmalar olduğunu anımsattı.

Ardern, bu çalışmalar kapsamında 120 personelin daha Ukrayna askerini eğitmek üzere İngiltere'ye gönderileceğini açıkladı.

Vatanını ve halkını Rusya'nın haksız saldırısına karşı koruyan Ukrayna'nın destek taleplerine karşılık verilmeye devam edileceğini vurgulayan Ardern, Ukrayna'nın öncelikleri arasında askerlerinin eğitilmesi olduğunu belirtti.

Ardern, Yeni Zelanda'nın, Ukrayna'nın destek taleplerine karşılık veren ülkelerle dayanışma içinde olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Peeni Henare, Yeni Zelandalı personelin Ukrayna askerlerini İngiltere'de eğiteceği ve Ukrayna'ya girmeyeceği bilgisini vermişti.

Wellington yönetimi mayısta 30 personelini Ukrayna askerlerine eğitim vermesi için İngiltere'ye göndermişti.

İngiltere, Hollanda, Kanada ve Yeni Zelandalı askeri uzmanlar, on binlerce Ukraynalı askeri İngiltere'de eğitiyor.