Yeni Zelanda yerlilerinden İngiliz Kraliyeti'ne yönetimsel ayrılık çağrısı

Yeni Zelanda'da yerlileri temsil eden Maori partisi, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılında yönetim devri talebinde bulundu.

Parti liderleri Rawiri Waititi, Yeni Zelanda'nın kuruluş anlaşmasının yıl dönümünde kutlanan Waitangi Günü'nde şu ifadeleri kullandı:

"Kurucu sözleşmemize tangata whenua (yerliler) ile Kraliyet arasındaki bir evlilik olarak bakarsanız, Te Triti (Waitangi Anlaşması) bu evliliğin çocuğudur. Yerlilerin velayeti tamamıyla alma zamanı geldi."

Waititi, bunun daha anlamlı ve tatmin edici bir ortaklığı yeniden hayal etme fırsatı olduğunu söyledi.

Partinin eş lideri Debbie Ngarewa-Paker de Maorilerin kendi kaderini tayin etme hakkına vurgu yaptı.

1840'ta imzalanan Waitangi Anlaşması, yerlilerin İngiliz Kraliyeti tarafından korunmasını garanti ediyor. Ancak anlaşmadan 100 yıl sonra, Maori düşük fiyatlar, mahkemeler ve istimlak gibi sebeplerle topraklarının büyük çoğunluğunu kaybetti. Dolayısıyla Maoriler, anlaşmanın birçok kez ihlal edildiğini düşünüyor.