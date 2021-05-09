YTB öğrencileri ve annelerinden Anneler Günü mesajı

Türkiye'nin farklı kentlerinde öğrenim gören öğrenciler ve anneleri, "Anneler Günü" vesilesiyle video mesaj yayımladı.

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gören Azerbaycanlı Tural İsmayılzade'nin "Aziz anam, analar günün kutlu olsun" mesajına annesi Nilüfer İsmayılzade, "Seni çok özledim. Ama Türkiye'desin, içim rahat. Tüm Türkiye'ye, senin eğiminde katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Senin hem Azerbaycan'a hem de Türkiye'ye hayırlı bir evlat olacağını biliyorum." yanıtını verdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Khlaeel Hamadan Mohammed, annesine uzakta olduğunu ama hiç merak etmemesi gerektiğini, hem çok iyi eğitim aldığını hem de Türkiye'de herkesin ona çok iyi davrandığını anlattı. Hindistan'dan mesaj gönderen anne Hameeda Abdushukkoor da "Sana iyi bir gelecek sunan Türkiye'ye, Türkiye Burslarına, seninle ilgilenen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde eğitimini sürdüren Bosna Hersekli Dajana Barusic, annesine özlemini dile getirirken, anne Sefka Ajdinovic Barusic, "Senin orada iyi bir eğitim aldığını bilmek beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencisi Endonezyalı Hidayah Pasha da Türkiye'de çok iyi eğitim aldığını vurguladı. Anne Nurmailis Pasha da "Dünyanın en güzel ülkelerinden birinde bizi en iyi şekilde temsil ettiğin için ben de seninle gurur duyuyorum." mesajını verdi.

YTB Başkanı Abdullah Eren de uluslararası öğrencilerin annelerinden bu sözleri duymanın gurur verici olduğunu belirterek, tüm dünyadaki annelerin Anneler Günü'nü kutladı.