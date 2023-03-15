Yüksek faizin sonucu

ABD son 15 yılın en büyük bankacılık kriziyle sarsılıyor. Biden ile Hazine Bakanı Janet Yellen’in açıklamaları yatırımcıları ve mevduat sahiplerini teskin etmedi. İflas eden Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) önünde para çekme kuyruğu devam etti. Bankadan ilk gün 42 milyar doların çekildiği duyurulmuştu. ABD bankalarının hisselerinde de 190 milyar dolarlık kayıp oluştu.

Silikon Vadisi Bankası’nın iflası sonrası vatandaşlar Santa Clara kentindeki genel merkeze gelerek paralarını çekebilmek için bekledi. ABD, son 15 yılın en büyük bankacılık kriziyle sarsıldı. Geçen hafta Silvergate Bank ile 209 milyar dolarlık varlığa sahip Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflas bayrağını çekmesinin ardından özellikle kripto işlemlere aracılık eden Signature Bank da battı. ABD’li düzenleyici kuruluşlar iflas eden bankalara ek kaynak sağlamak için adımlar attı. Başkan Joe Biden ve Hazine Bakanı Janet Yellen, hem yatırımcılara hem de bu bankaların müşterilerine güven telkin edici açıklamalar yapmasına rağmen, panik havası dinmedi. Piyasaları iflas dalgasının başka ülkelere de sıçrayacağı endişeleri sardı. Hisse piyasalarından çekilen toplam miktar 465 milyar dolara ulaştı. ABD’nin başlıca bankalarının hisse değerinde de 190 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

ÇOK SAYIDA SEKTÖR OLUMSUZ ETKİLENDİ

Teknoloji şirketlerinin finans kapısı olan Silikon Vadisi Bankası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif faiz artışları sonucunda bono ve tahvil portföyünden zarar etti. Haberi duyan mevduat sahiplerinin tek bir günde 42 milyar dolar çekmesiyle SVB’de işlemler askıya alındı. ABD Federal Mevduat Sigortası da (FDIC) 10 Mart’ta piyasalarda düşüşe neden olan bankaya el koyarak kayyum atadı. 209 milyar dolar değerindeki varlıkları dikkate alındığında Silikon Vadisi Bankası, ABD’nin 16’ıncı büyük finans kuruluşu konumundaydı. ABD bankacılık sisteminde peş peşe yaşanan iflaslar kripto paralardan, havacılık sektörüne kadar çok sayıda şirkete de ağır darbe vurdu. Dünyanın en büyük stabilcoinlerinden birinin operatörü olan Circle, rezervlerinin 3.3 milyar dolarının SVB’de sıkışıp kaldığını ve yaşanan şokun token değerinde bir düşüşü tetiklediğini açıkladı.

HALK BANKALARA KOŞTU

ABD’de panikleyen mevduat sahipleri bankalara koştu.Paralarını çekmek isteyenlerin banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturması dikkat çekti. Yetkililerin açıklamasına aldırış etmeyen halk, mevduatları için saatlerce sırada bekledi. ABD’nin en büyük bankaları da krizin yayılmasından korkan tasarruf sahiplerinin akınına uğradı. JP Morgan, Citigroup ve Wells Fargo gibi finans kuruluşlarına normalden daha yüksek hacimli para girişinin gerçekleştiği bildirildi.

NOMURA: FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDEBİLİR

ABD’de 2008 yılından bu yana el konulan en büyük banka olan SVB’nin çöküşünde Fed’in agresif para politikasının da rolü olduğu için faizin gelecek aylardaki seyri hakkındaki beklentiler de değişti. Goldman Sachs, 22 Mart’taki toplantıda faiz artışı öngörmediğini duyurdu. Pacific Investment Management, Fed’in faiz artırmadan, pas geçebileceğini bildirdi. Benzer şekilde Barclays de artık Fed’den bu ay faiz artışı beklemiyor. Fed politikasına dair en dikkat çekici tahmin ise Nomura Securities’den geldi. Nomura ekonomistlerine göre, Fed önümüzdeki hafta faiz oranını çeyrek puan indirecek ve bilançosunu küçültmeyi durduracak. BlackRock Investment Institute ise SVB krizine rağmen Fed’in para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceği görüşünde.

Kaynak: Yeni Şafak