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Yunanistan'da Kovid-19 vaka sayısında rekor

Yunanistan'da vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 340 ile rekor seviyeye ulaştı.

Dünya 30.03.2021, 18:58
Yunanistan'da Kovid-19 vaka sayısında rekor

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, 4 bin 340 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 72 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Toplam vaka sayısı 260 bin 77'ye, ölenlerin sayısı 8 bin 17'ye ve yoğun bakımdaki hastaların sayısı 741'e yükseldi.

Öte yandan ülkede Kovid-19 günlük vaka sayısı "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" ulaştı.

Yunanistan'da bir önceki en yüksek günlük vaka sayısı ise 3 bin 586 kişiye Kovid-19 tanısının konulduğu 23 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA
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