Yunanistan'dan açıklama: Türkiye ile istikşafi (ön görüşme, araştırma-tanıma görüşmesi) görüşmeler yakında başlayacak

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan ile Türkiye, istikşafi (ön görüşme, araştırma-tanıma görüşmesi) görüşmelerin 61. turunun yakında İstanbul'da yapılması yönünde anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020, 19:55