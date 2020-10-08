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Yunanistan'dan Ermenistan'a PKK'lı terörist taşınmış

Selami Haktan, twitter hesabından verdiği haberle Yunan havayollarına ait bir uçağın PKK'lı teröristleri Ermenistan'a götürdüğünü bildirdi.

Yunanistan'dan Ermenistan'a PKK'lı terörist taşınmış

Selami Haktan, twitter hesabından verdiği haberle Yunan havayollarına ait bir uçağın PKK'lı teröristleri Ermenistan'a götürdüğünü bildirdi.

Daha önce de Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan safında yer alan ve terör örgütü PKK ile bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarını paylaşmıştı.

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