Yusuf el-Karadavi'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

95 yaşındaki Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

Karadavi'nin Twitter hesabından, enfekte olduğu ve dua beklendiği paylaşılmıştı.

Aynı hesaptan bugün yapılan paylaşımda ise el-Karadavi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yusuf el-Karadavi kimdir?

9 Eylül 1926 senesinde Mısır'ın El-Garbiyye ilinin Siff Turab bölgesinde dünyaya gelen Karadavi, küçük yaşta babasını kaybetmiştir. Yusuf el Karadavi Kur'an'ı Kerimi küçük yaşlarda ezberemiş ve El-Ezher'in lise kısmını ikincilikle bitirmiştir. Karadivi, saha sonra El-Ezher Üniversitesi Usul-u Din Fakültesine girmiş ve bu bölümü de birincilikle bitirmiştir.

Yusuf El Karadivi din eğitiminin yanı sıra 1958 yılında Yüksek Arap Dili Araştırmaları Enstitüsü'nden dil ve edebiyat konusunda da lisans almıştır. Son yılların en büyük alimlerinden olarak kabul edilen Karadivi, Usul-u Din Fakültesi, Kur'an ve Sünnet İlimleri bölümünde master yapmıştır. Doktorasını ise 1973 yılında aynı fakültede tamamlamıştır. Karadavi, doktora tezini "Zekât ve zekâtın toplumsal sorunların çözümündeki yeri" başlılığıyla yazmıştır.

Amerika'dan Foreign Policy ve İngiltere'den Prospect dergilerinin Kasım 2005 ve Haziran 2008 tarihlerinde online olarak okuyucu anketleri ile oluşturduğu Dünyanın ilk 100 entelektüeli listelerinde, 2005 yılında 56’ıncı sıradan giren Karadivi, 2008 yılındaki ankette ise 3. sırada yer almıştır.

Yusuf el Karadavi Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığı görevini 2018 yılında İstanbul’da yapılan genel kurulda yardımcısı Faslı Alim Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni’ye devretmiştir.

2013 yılında Mısır’daki Sisi darbesine karşı çıktığı ve İhvan’a verdiği destek nedeniyle Darbeci Mısır yönetiminin talebiyle Aralık 2014’te İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Ayrıca Karadavi’nn kızı da Mısır’da zindana atıldı.