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Yusuf el-Karadavi taburcu edildi

Bir aydan uzun süredir Kovid-19 tedavisi gören Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi taburcu edildi.

Dünya 01.06.2021, 20:56
Yusuf el-Karadavi taburcu edildi

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin (95), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasından yaklaşık bir buçuk ay sonra hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Karadavi'nin tedavisinin evinde devam edeceği belirtildi.

Paylaşımda Karadavi ve ailesinin tedavi konusundaki çabalarından dolayı sağlık ekiplerine ve dünyanın her yerinde kendisi için dua eden tüm Müslümanlara teşekkürlerini ilettiği aktarıldı.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin 17 Nisan'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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#Yusuf elKaradavi #koronavirüs #taburcu
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