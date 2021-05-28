Yüz yıl sonra ortaya çıktı

Ekvador Çevre Bakanlığı Galapagos Milli Parkı ve Galapagos'u Koruma Kuruluşu tarafından yürütülen ortak bir keşif sırasında bulunan dişi kaplumbağanın nesli tükendiği sanılan Chelonoidis phantasticus adlı bir türe ait olduğunu doğruladıklarını açıkladı.

Bu bilgi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yale Üniversitesi'nden genetik bilimi uzmanlarının 2019 yılında bulunan dişi kaplumbağanın DNA'sını, California Billimler Akademisi'nin 1906 yılındaki bir keşif çalışmasında bulunan ve bir müzede saklanan erkek kaplumbağadan alınan örneklerle karşılaştırması sonucu elde edildi.

Galapagos Adaları'nda yaşan 15 dev kaplumbağa türünden biri olan ve takımadaların en genci Fernandina Adası'nda bulunan Chelonoidis phantasticus türünün yaklaşık bir asır önce tükendiği sanılıyordu.

Galapagos Adalar Takımına ait Santa Fe Adası'ndaki Chelonoidis türünün nesli yokoldu. Pinta Adası'ndaki Abingdonii türü dev kaplumbağalar da türünün son temsilcisi Yalnız George'un çiftleşmeyi reddederek 2012'de ölmesi sonucu nesli tükenmişti.

Galapagos Milli Park Yöneticisi Danny Rueda nesli tükendiği sanılan türün yeniden bulunmasının dev kaplumbağaların Yalnız George'un kaderinden uzaklaşması için umutları canlandırdığını belirtti.

Kaynak: Euronews