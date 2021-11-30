Zaten Türk değildi: Enes Kanter ABD vatandaşı oldu
ABD'de firari durumda olan FETÖ'cü Enes Kanter yemin ederek ABD vatandaşı oldu.
Dünya 30.11.2021, 17:02
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics forması giyen FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçti.
YENİ ADI: ENES KANTER FREEDOM
Dün öğleden sonra yemin töreniyle vatandaşlığı resmiyet kazanan terör destekçisi Kanter, var olan ismine "Freedom (özgürlük)" kelimesini ekleterek, "Enes Kanter Freedom" adını aldı.
Kanter'in Türkiye pasaportu 2017 yılında iptal edilmişti.
İLK TEBRİK POMPEO'DAN
Trump döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış olan Mike Pompeo, Twitter hesabından FETÖ'cü isim için şunları söyledi:
"Milletimizi büyük yapan birçok değeri bünyesinde barındıran Enes Kanter, Amerikan vatandaşı oldu. Tebrikler."
Kaynak: Haber 7
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