Zelenskiy ABD Kongresine seslendi

ABD Kongresine hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesine ve S-300 gibi hava savunma sistemlerine şu aşamada çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Zelenskiy ayrıca, "Rus ordusunu durdurana kadar (Batı'nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli" dedi.