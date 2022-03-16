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Zelenskiy ABD Kongresine seslendi

Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesine ve S-300 gibi hava savunma sistemlerine şu aşamada çok ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Dünya 16.03.2022, 16:19 16.03.2022, 16:27
Zelenskiy ABD Kongresine seslendi

ABD Kongresine hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesine ve S-300 gibi hava savunma sistemlerine şu aşamada çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Zelenskiy ayrıca, "Rus ordusunu durdurana kadar (Batı'nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli" dedi.

#Zelenskiy #ABD Kongresi
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