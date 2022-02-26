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Zelenskiy, Aliyev'e teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na insani yardım ve ilaçlar için müteşekkir olduklarını söylediğini aktardı.

Dünya 26.02.2022, 20:12
Zelenskiy, Aliyev'e teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, ülkesine sağlanan insani yardım ve ilaç için teşekkür etti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uluslararası partnerlerle görüşmeye devam ettiğini belirtti.

Aliyev ile telefonda görüştüğünü bildiren Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na insani yardım ve ilaçlar için müteşekkir olduklarını söylediğini aktardı.

Zelenskiy ayrıca Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de telefonda görüştüğünü kaydederek, Ukrayna'ya savunma alanında destek konusunda aldıkları karar için teşekkür etti.

Kaynak: AA
#Ukrayna #Azerbaycan #Zelenskiy #Aliyev
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