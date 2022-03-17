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Zelenskiy'den Guatemala'ya teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kendilerini destekleyen Guatemala'ya teşekkür ederek "Guatemala'nın Rus saldırganlığına karşı verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dünya 17.03.2022, 23:33
Zelenskiy'den Guatemala'ya teşekkür

Zelenskiy, Twitter'den yaptığı açıklamada, Guatemala'nın Ukrayna'yı desteklediği ve bundan dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Guatemala'nın Rus saldırganlığına karşı verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Savaşı, herkesin birlikte durdurması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Savaş karşıtı koalisyonu genişletmemiz gerekiyor. Savaşı birlikte durduralım." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
#Zelenskiy #Guatemala
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