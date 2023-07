Zelenskiy'den İstanbul'daki Patrikhaneye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni de ziyaret etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine katılan Zelenski, Bartholomeos ile bir de özel görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle dün İstanbul'a geldi. Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan ile baş başa görüşen Zelenski, ziyaretlerine devam ediyor.

AYA YORGİ KİLİSESİ'NDE DUA ETTİ

Zelenski, bugün Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Aya Yorgi Kilise'sinde düzenlenen törende savaşta ölenler için dualar edildi. Daha sonra Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine katıldı.

Ukrayna lideri ve patrik Bartholomeos, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde özel bir görüşme de gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Zelenski ile Bartholomeos basın mensuplarına açıklama yaptı.

"DESTEĞİNİ HİSSEDİYORUZ"

Bartholomeos'a teşekkür eden Zelenski, "Ülkemize yapılan saldırılara karşı aralıksız desteği, barış duaları, saldırı ve işlenen suçların kınanması, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında zarar gören Ukraynalılara büyük destekleri için Bartholomeos'a teşekkür ederim. Topyekun işgalden bu yana 500 gündür mücadelemiz sürüyor. Dualarını askerlerimizden ve halkımızdan esirgemeyen Bartholomeos'un desteğini hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ESKİ BİR DOSTUMUZDUR KENDİSİ"

Bartholomeos ise Zelenski'nin ziyaretini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Eski bir dostumuzdur kendisi. Daha önce kıymetli eşi ile gelmişlerdi. Bu sefer Ukrayna'daki durumdan konuştuk, bahsettik. Barışın bir an önce geri dönmesini temenni ettik. Bunun için biz din adamları olarak her zaman dua ediyoruz. Özellikle Rusya'ya götürülen Ukraynalı çocukların bir an önce memleketlerine dönmesini istedik, bunun için de dua ediyoruz ve Rus Federasyonu hükümetinden bunu istiyoruz, rica ediyoruz. Çocuklar bir an önce memleketlerine, evlerine, anne ve babalarının yanına dönsünler" dedi.