Zelenskiy'den Putin'e çağrı: Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." çağrısı yaptı.

Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesajında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e Rusça çağrı yapan Zelenskiy, "Bir kez daha Rusya Devlet Başkanı'na seslenmek istiyorum; tüm Ukrayna'da savaş oluyor, ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine "Güçlü durun, tek sahip olduğumuz şey sizsiziniz, devletimizi koruyan tek şey sizsiniz. Yaşasın Ukrayna." şeklinde seslendi.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır." diyen Zelenskiy, bu durumun Avrupa'nın birliğine ve kıtanın tüm ilkelerine karşı olduğunu belirtti.

Zelenskiy, ülkesindeki durumun 2. Dünya Savaşı'nı hatırlattığına işaret ederek, "Eminim ki hepiniz görüyorsunuz, tüm Avrupa görüyor. Ama biz tam anlamıyla bir şey yapacağınızı görmüyoruz. Ukrayna'ya bu kadar yavaş yardım ederken nasıl kendinizi koruyacaksınız?" değerlendirmesinde bulundu.

Batı'nın Rusya'ya sektörel yaptırımları için memnun olduğunu ifade eden Zelenskiy, ancak Rus tanklarının hala yerleşim yerlerine ateş ettiğini, zırhlı araçların siviller dahil saldırmaya devam ettiğini söyledi.

Zelenskiy, Avrupa'nın bu saldırganlığı durduracak gücü olduğunu vurgulayarak, "Avrupalı devletlerden daha fazla ne mi bekliyoruz? Ruslara vizelerin iptali, SWIFT sisteminden çıkarmak, Rusya'nın tam bir izolasyonu, büyükelçileri geri çağırmak, petrol ambargosu, hava sahasını kapamak. Bugün bunların hepsi masada olmalı çünkü bu, hepimize, tüm Avrupa'ya bir tehdit." diye konuştu.