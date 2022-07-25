Zelenskiy görevden almaya devam ediyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Ruslan Demçenko'nun görevine son verdi.
Dünya 25.07.2022, 15:34
Yerel haber ajanslarının, Devlet Başkanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Demçenko'yu görevden aldı.
Zelenskiy, geçen hafta, Ukrayna'nın Sumskaya, Poltavskaya, Zakarpatskaya, Jitomirskaya ve Dnipropetrovsk bölgelerinin güvenlik yöneticilerini görevden almıştı.
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