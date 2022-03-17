Zelenskiy'in sahte videosu ülkeyi karıştırdı

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen haberlerde. Savaş 21'inci gününde de can almaya devam ederken sosyal medyada da ayrı bir mücadele sürüyor.



DEVLET TELEVİZYONUNDA ÜLKEYİ KARIŞTIRAN MESAJ



Dijital dünyada süren 'enformasyon savaşı'nda hacker'lar da yer alıyor. Ukrayna'da devlet televizyonu hack'lendi ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ülkeye teslim olma çağrısı yaptığı sahte bir mesaj yayımlandı.



SOSYAL MEDYADA BİR ANDA VİRAL OLDU



Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan ve viral olan söz konusu videonun 'Deepfake' yöntemi kullanılarak oluşturulduğu açıklandı.

ZELENSKİY AÇIKLAMADA BULUNDU



Ülkede kısa süreli bir panik havası yaşanmasına neden olan sahte video ile ilgili açıklamalarda bulunan Zelenski, 'Silahlarını bırakıp eve dönmelerini isteyeceğim birileri varsa onlar da Rus askerleridir' dedi. Zelenski sözlerine şöyle devam etti;



'Biz evimizdeyiz, çocuklarımızı ve ailelerimizi koruyoruz. Bu yüzden zaferimizi kazanana dek silah bırakmayacağız.' Olayın ardından hack'lenen Ukraine 24, kanalı 'çocukça bir provakasyon' olarak nitelendirdiği saldırının ardından kontrolün geri alındığı bilgisini paylaştı. ABD merkezli teknoloji şirketleri Facebook, YouTube ve Twitter deepfake videonun platformlardan kaldırıldığını duyurdu.

Kaynak: Haber 7