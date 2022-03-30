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Zelenskiy, İstanbul'daki müzakereleri olumlu buluyor

İstanbul'daki müzakereleri değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakereleri olumlu bulduğunu belirterek "Müzakere platformundan aldığımız sinyaller olumlu olarak adlandırılabilir. Ancak bu sinyaller, Rus silahlarını susturmuyor." dedi.

Dünya 30.03.2022, 01:56
Zelenskiy, İstanbul'daki müzakereleri olumlu buluyor

Rusya-Ukrayna Savaşının 34. gününde açıklama yapan Zelenskiy, Ukraynalı ve Rus müzakere heyetlerinin İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmesini değerlendirdi.

İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu belirten Zelenskiy, "Müzakere platformundan aldığımız sinyaller olumlu olarak adlandırılabilir. Ancak bu sinyaller, Rus silahlarını susturmuyor." dedi.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve savunmaya katılan herkes, bugün hayatta kalmamızın tek garantisidir" diyen Zelenskiy, yıkmaya devam eden bir devletin temsilcilerinden gelen sözlere güvenmek için bir neden görmediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
#Ukrayna #Vladimir Zelenskiy #istanbuldaki müzakereler
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