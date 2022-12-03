Zelenskiy'nin danışmanı sayı verdi

BBC'nin haberine göre, Zelenskiy'nin danışmanı; ölen Rus askerlerinin sayısı 100 bini, yaralanan-kaybolan ya da cepheye dönemeyecek konuma düşen Rus askerlerinin sayısının ise 150 bini bulmuş olabileceğini iddia etti.

P﻿odalyak, haziran ayında yaptığı açıklamada da savaşta her gün 100-200 Ukrayna askerinin öldüğünü söylemişti.

Daha önce ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, savaşta Rusya ve Ukrayna'dan yaklaşık 100'er bin askerin öldüğünü ya da yaralandığını söylemişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de savaşta 100 bin Ukrayna askerinin öldüğünü açıklamış ancak bu açıklaması daha sonra sözcüsü tarafından, "Komisyon Başkanı, ölü ve yaralıların toplam sayısını kastetti" diyerek düzeltilmişti.

Kaynak: Independent Türkçe