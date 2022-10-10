Zelenskiy'nin ofisinin olduğu bölgeye roket atıldı

Ukrayna basını, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, "Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölgede bulunuyor" açıklamasında bulundu.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko ise "Hava alarmı dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinleri alarm sırasında sığınaklarda kalmalı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy de "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" açıklamasını yaptı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.