Zelenskiy, Rus esaretinden kurtulan Ukraynalı sayısını açıkladı

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan son esir değişiminde 116 Ukraynalı askerin daha serbest bırakıldığını kaydetti.

Esir takaslarının aylardır sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, "24 Şubat'tan bu yana 1762 Ukraynalı, Rus esaretinden kurtulmayı başardı." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran Zelenskiy, Ukrayna'ya silah yardımı konularını ele aldıklarını belirtti.

Ukraynalı askerlerin İngiltere'ye ait Challenger 2 tankların kullanımına ilişkin eğitim almaya başladıklarını vurgulayan Zelenskiy, "Adamlarımız (askerler) Britanya'da şimdiden Challenger tankları üzerine eğitime başladılar." şeklinde konuştu.

Ülkesinde 346 gündür savaşın sürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, en ağır çatışmaların Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yaşandığının altını çizdi.