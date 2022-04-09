Zelenskiy, Ruslara karşı daha fazla yaptırım istiyor

Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kiev'de yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki diyalog ortamının önemli olduğunu belirten Zelenskiy, "Savaş, tamamen Ukrayna'yı birleştirdi, halkı hükümetle (birleştirdi) ve bu yüzden Ukrayna bu kadar güçlü. Ne yazık ki bu savaş çok sayıda kurban getirdi. Ve bunun etrafında, Ukrayna'yı ve Ukraynalıları korumak için, bu savaş hem Avrupa Birliği'ni hem de dünyayı birleştirdi." dedi.

Ukrayna ve AB aynı değerleri paylaşıyor

Zelenskiy, Ukrayna’ya ve Buça'ya gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı Avrupalı yetkililere teşekkür etti.

Bu ziyaretin Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin birlikteliğinin çok güçlü bir işareti olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Bu, birlikte çalışacağımızı teyit ediyor. En önemli şey aynı değerleri paylaşmamız. Ve bunun için savaşıyoruz. Özgürlük için, halkımızın hakları için, seçme hakkı için, savunma hakkı için, özgür bir devlette doğma, büyüme ve uzun yaşama hakkı için.” diye konuştu.

Beşinci yaptırım paketi yeterli değil

Zelenskiy, Rusya'ya karşı 5. yaptırım paketini kabul etme kararı için Avrupa Komisyonuna teşekkür ederek, "Ursula von der Leyen'e 5. yaptırım paketi için şahsen minnettarım ama bunun yeterli olmadığını düşünüyorum. Onlar (Ruslar) bizden çok şey aldılar. Bizden hem toprakları hem de insanlarımızı aldılar." diye konuştu.

AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulayarak kendilerine yardım etmeleri ve bu yaptırımları daha da artırmaları gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, başka bir şekilde Rusya'nın kimseyi dinlemek istemediğini sözlerine ekledi.