Zelenskiy: "Rusya, içinde binden fazla kişinin bulunduğu AVM'yi vurdu"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rus füzeleri Kremençuk'ta AVM'ye isabet etti. Saldırı sırasında binden fazla sivil vardı" açıklamasını yaptı. Kremençuk Belediye Başkanı, saldırıda ölümlerin rapor edildiğini aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise yangının ardından gökyüzünün dumanla kaplandığı görüldü.

Zelenski açıklamasında, “Rusya, sivillerin bulunduğu alışveriş merkezine roket attı. Kurtarma ekipleri yangına müdahale ediyor. Kurbanların sayısını hayal bile edemiyoruz. Rus ordusu için bir stratejik değeri olmayan, sadece normal insanların bulunduğu yer. Rusya, güçsüzlüğünü sıradan vatandaşlara yüklemeye devam ediyor” dedi.