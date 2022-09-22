Zelenskiy, Rusya'ya karşı mahkeme kurulması için çağrı yaptı

Zelenskiy, New York'ta dünya liderlerini bir araya getiren en büyük diplomasi forumu olan BM 77. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

BM 77. Genel Kurulu'na video konferans yöntemiyle katılan Zeleneskiy, ülkesinin bugün Rusya'nın saldırılarına karşı kendini savunduğunu ifade ederek, "Saldırganı, Ukrayna devletinin uluslararası kabul görmüş sınırının ötesine itiyoruz." dedi.

Ukrayna olarak sadece barış istediklerini belirten Zelenskiy, savaş isteyen tek tarafın sadece Rusya'nın olduğunu savunarak, "Ukrayna barış istiyor. Avrupa barış istiyor. Dünya barış istiyor. Ve gördük ki savaş isteyen tek kişi var." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'da barış tesis edilmesi için 5 maddelik bir formüle ihtiyaç duyulduğunu aktaran Zelenskiy, şunları ifade etti:

"Formülümüzün beş maddesinin tümü, saldırganlığın cezalandırılması, yaşamın korunması, güvenliğin ve toprak bütünlüğünün restorasyonu, güvenlik garantileri ve kendini savunma kararlılığı. Bu, Rusya'nın zaten iyi bildiği bir suç ve ceza formülüdür."

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinin topraklarını işgal ettiğini ve binlerce insanın ölümüne neden olduğunu dile getirerek, bu nedenle cezalandırılması için bir mahkemenin kurulması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın cezalandırılması için Ukrayna tarafı olarak uygun adımlar attıklarını, gereken delilleri bularak hazırlıklar yaptıklarını dile getiren Zelenskiy, "Böyle bir mahkeme oluşturmak için net adımlar hazırladık. Tüm mekanlarda sergilenecek. Rusya bu savaşın bedelini varlıklarıyla ödemek zorunda." dedi.

Ukrayna ordusunun Rus güçlerinden geri aldığı Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrinde de Buça'da olduğu gibi öldürülen sivillerin bulunduğu toplu mezarın ortaya çıktığını, burada da Rus askerlerin insanlara karşı işledikleri suçların izlerine rastlandığını belirten Zelenskiy, herkesin Rus askerlerine neden bu suçları işlediklerinin sorulması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Rusya ile Ukrayna arasında müzakere konusuna değinen Zelenskiy, sorunları daha önce de müzakere yolu ile çözmeye çalıştıklarını aktararak, şöyle dedi:

"Rusya gerçek müzakerelerden korkuyor ve dürüst uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek istemiyor. Saldırganların ve teröristlerin özelliği olduğu gibi herkese yalan söyler. Şimdi bile Rusya müzakerelerden bahsederken, sadece geri çekilmesini yavaşlatmak istiyor."

Zelenskiy, Rusya'da ilan edilen kısmen seferberlik konusunu da değerlendirerek, Rusya'nın amacının işgal ettiği Ukrayna topraklarında kış dönemini geçirmek, zaman kazanmak ve böylece yeni saldırıları hazırlamak olduğunu söyledi.

Ukrayna olarak ülkenin toprak bütünlüğüne kavuşması için devam ettikleri faaliyetleri sürdüreceklerini aktaran Zekenskiy, "Ertelenmiş bir savaşı kabul edemeyiz, çünkü bizim için şu andan daha sıcak olacak." diye konuştu.

Zelenskiy, bir yaşam mücadelesi verdiklerini, bu nedenle Ukrayna'nın savunma, saldırı ve uzun menzilli silahlara ihtiyaç duyduğunu aktararak, ayrıca ülkede iç istikrarın korunması ve sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için mali destek de talep ettiklerini belirtti.