Zelenskiy, sivil katliamı yapılan Buça'yı ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerinden kurtarılan başkent Kiev yakınlarındaki Buça şehrine ziyaret gerçekleştirdi.
Dünya 04.04.2022, 17:05
Zelenskiy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.
Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.
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