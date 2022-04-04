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Zelenskiy, sivil katliamı yapılan Buça'yı ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerinden kurtarılan başkent Kiev yakınlarındaki Buça şehrine ziyaret gerçekleştirdi.

Dünya 04.04.2022, 17:05
Zelenskiy, sivil katliamı yapılan Buça'yı ziyaret etti

Zelenskiy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

#Vladimir Zelenskiy #buça
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