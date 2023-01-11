Zelenskiy, ülkesine silah yardımını sağlayan tüm ülkelere minnettar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gece saatlerinde paylaştığı günlük görüntülü ulusa sesleniş mesajında, Rusya'ya karşı devam eden savaşta destek almak için bazı ülkelerin liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de telefonda görüştüğünü aktaran Zelenskiy, söz konusu konuşmada, Ukrayna'nın AB'ye entegrasyon süreci ile ülkesine yönelik mali konular ve silah desteği konusunu ele aldıklarını kaydetti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zafer elde etmesinin sadece ülkesi için değil, küresel demokrasi ve özgürlüğe önem veren herkes için büyük önem taşıdığını savundu.

Ukrayna'ya silah yardımını sağlayan tüm ülkelere minnettar olduklarını ifade eden Zelenskiy, "Özgür dünya, Rus saldırganlığını durdurmak ve terör devleti tarihi bir yenilgiye uğratmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip." diye konuştu.

"Dünyanın, Rus saldırganlığının üstesinden gelme kararlılığının her gün nasıl arttığı hissediliyor"

Zelenskiy, geçen yılın sonuna doğru ABD'de temaslarda bulunduğunu hatırlattı. Ukrayna lideri, başkent Washington'ı ziyaretinden sonra dünya liderleri ile telefon görüşmeleri yaparak yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü ifade etti.

Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Washington ziyaretimden sonra ortak devletlerin liderleri ve temsilcileriyle toplam otuza yakın görüşme (telefon görüşmesi) gerçekleştirdim. Kelimenin tam anlamıyla dünyanın, Rus saldırganlığının üstesinden gelme kararlılığının her gün nasıl arttığı hissediliyor."