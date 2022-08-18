Zelenskiy: "Zaporijya'ya saldırılar küresel feci sonuçlara yol açabilir"

Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna’nın Lviv kentinde bir araya geldiklerini bildirdi.

Görüşmede, tahıl girişiminin uygulanmasında koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Zelenskiy, “(Tahıl koridorunun) gelişmesi için olası yönleri, ayrıca Ukraynalıların yasa dışı ve zorla sınır dışı edilmesi, askeri ve sağlık personelimizin esaretten serbest bırakılması gibi konuları tartıştık.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, görüşmede özellikle Rusya’nın Zaporijya Nükleer Santrali’ne yönelik nükleer şantajını ele aldıklarını belirterek “Saldırganın bu kasıtlı terörü, küresel feci sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle BM, bu stratejik tesisin güvenliğini ve Rus birliklerinden tamamen arındırılmasını sağlamakla yükümlüdür.” ifadesini kullandı.

Söz konusu görüşme ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada ise BM Genel Sekreteri Guterres’in Rusya’nın esir altındaki Ukraynalı askerlere yönelik saldırısının gerçeklerini ortaya çıkarmak için Olenovka’ya bir BM misyonunu gönderme çalışmaları hakkında bilgi verdiği kaydedildi.