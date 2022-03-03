Zelenskiy'den Türkiye sözleri

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 8’inci gününde taraflar Belarus’ta 2’nci kez masaya oturdu. Aynı saatlede Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Xelenskiy çok sayıda mensubundan oluşan gruba çeşitli açıklamalarda bulundu, onların sorularına cevap verdi. Zelenskiy'in açıklamalarından bir bölümü de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgiliydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini ifade eden Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştük. Çok ciddi, çok sıcak bir ilişkimiz var. Erdoğan, sadece drone'larla yardımcı olmuyor biz drone'ları satın aldık. Başka yardımları da var Sayın Erdoğan’ın. Ukrayna’ya yardım ettiği birçok konu var. Siyasi düzeyde birçok girişimi var. Erdoğan güçlü bir lider, çok yardımcı oluyor. Onunla ilgili herhangi bir meselemiz yok. Ukrayna'ya güvenlik garantisi verebilecek ülkelerden bir tanesi” dedi.