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Dünyada çıkmış en büyük orman yangınları
GENEL
30.07.2021, 18:00
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Türkiye, başta güney kesimler olmak üzere büyük bir orman yangını felaketiyle karşı karşıya.
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#İsrail
#Türkiye
#ABD
#koronavirüs
#Suriye
#iran
#filistin
#rusya
#Almanya
#AB
#fransa
#Erdoğan
#Mısır
#1
#3
#ırak
#2
#Yunanistan
#Kovid-19
#NATO