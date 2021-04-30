Dünyada pek çok ödül almış bu fotoğraflardan gözünüzü alamayacaksınız

1/128

Fotoğraf merakı olanlar, manzara ve doğa fotoğraflarıyla yakından ilgileniyor. Bunun yanı sıra söz konusu fotoğraflar doğanın güzelliğine inanan ve ona saygı duyan, doğayı estetik bir şekilde kavrayabilen kişileri de cezbedebiliyor.