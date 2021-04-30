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Dünyada pek çok ödül almış bu fotoğraflardan gözünüzü alamayacaksınız
GENEL
30.04.2021, 16:28
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Fotoğraf merakı olanlar, manzara ve doğa fotoğraflarıyla yakından ilgileniyor. Bunun yanı sıra söz konusu fotoğraflar doğanın güzelliğine inanan ve ona saygı duyan, doğayı estetik bir şekilde kavrayabilen kişileri de cezbedebiliyor.
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#İmran Han
#Turgut Özal
#Kasım Süleymani
#corona virüsü
#Cemal Kaşıkçı
#cuma namazı
#mescidi aksa
#Mersin
#antik yunan
#nato avrupa
#papa francis
#yürüyüş
#uygur türkleri
#UMH
#Kenya açlık
#salgın tedbirleri
#24 saat
#Muhammed Naşid
#Öcalan nevruz mektubu
#mehmet altan