Başbakan Rutte iftara katıldı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Birliğinin (MKB) iftarına katıldı.

İdari başkent Lahey'in sahil bölgesindeki Kurhaus otelinde gerçekleşen iftar programına katılan Rutte, buradakilerle sohbet ederek, masasındaki işletmecilerin faaliyet alanları hakkında bilgi aldı.

Rutte, burada yaptığı konuşmada, ramazanda aynı sofrada bir araya gelebilmenin önemli olduğunu belirterek, "Burada işletmeler ve ticari kurumlar bulunsa da para kazanmak tek amaç olmamalı. Önemli olan ramazanın bize gösterdiği gibi aynı sofrada bir araya gelebilmek." ifadesini kullandı.

3. kez gerçekleştirilen iftar programından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rutte, bu geleneği birlikte devam ettirmek istediğini dile getirdi.

MKB Lahey Yönetim Kurulu Üyesi Appie el Massaoudi, daha önce 6 Şubat'ta meydana gelen Türkiye'deki depremlerden etkilenenler için de benzer bir etkinlikte bir araya geldiklerine değinerek, bir arada olmanın önemine işaret etti.

Buradaki birliktelik ve dayanışma ruhunun, Ukrayna gibi dünyanın diğer yerlerinde sıkıntı içinde yaşayanlara ilham olabileceğini söyleyen El Massaoudi, "Ama bu bütün sorunlarımızı çözdüğümüz anlamına gelmez. Hala ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı var." dedi.

İftar programının sponsoru olan Türk işletmeci Necati Erbaş, Lahey ve çevredeki işletmecileri bir araya getiren iftardan ve Başbakan Rutte'yi ağırlamaktan memnun olduklarını söyledi.

Hollanda'daki Müslüman toplumun temsilcilerinin yer aldığı iftara, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Türk iş insanları ve STK temsilcileri de katıldı.